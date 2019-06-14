В США застрелили чемпиона России

Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был застрелен в американском Лос-Анджелесе.

Трагедия произошла еще 10 июня, сообщает Los Angeles Times. Нападение произошло во второй половине дня – 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который уже задержан, из машины выстрелил в стоявшего на улице 31-летнего Кольцова. Россиянин скончался на месте. Также преступник выстрелил в спутника сноубордиста, но не попал.

Дмитрий Кольцов youngstars.ru

Спустя час после инцидента Нельсон выстрелил в затылок полицейскому, который умер через два дня. Задержанный преступник также обвиняется в грабеже заправки и супермаркета. Сообщается, что в конце мая Нельсон ушел из дома с пистолетом и не вернулся. Ранее он имел проблемы с наркотиками. Преступника ждет смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

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