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В США застрелили чемпиона России

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Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был застрелен в американском Лос-Анджелесе.

Трагедия произошла еще 10 июня, сообщает Los Angeles Times. Нападение произошло во второй половине дня – 30-летний Ретт Маккензи Нельсон, который уже задержан, из машины выстрелил в стоявшего на улице 31-летнего Кольцова. Россиянин скончался на месте. Также преступник выстрелил в спутника сноубордиста, но не попал.

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Дмитрий Кольцов

Дмитрий Кольцов

youngstars.ru

Спустя час после инцидента Нельсон выстрелил в затылок полицейскому, который умер через два дня. Задержанный преступник также обвиняется в грабеже заправки и супермаркета. Сообщается, что в конце мая Нельсон ушел из дома с пистолетом и не вернулся. Ранее он имел проблемы с наркотиками. Преступника ждет смертная казнь или пожизненный срок без возможности досрочного освобождения.

Как сообщал OBOZREVATEL, сын легендарного российского хоккейного вратаря Максима Соколова зарезал родную мать и напал на брата. Подозреваемый 15-летний подросток уже арестован.

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Тема
сноуборд
Место
СШАЛос-Анджелес
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Перемогич Зрадич
Перемогич Зрадич
Свидомая перемога налицо! Свободу Маккензи Нельсону! Он выступает против вмешательства России в выборы СШП, а также является внучатым племянником кота скрипаля, который погиб за.... А какая разница, за что? Главное, русского убили! Радуйтесь, свидомые мрази!
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