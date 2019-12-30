В США ультрамарафонец во время забега получил разрыв пищевода

На одном из самых известных ультрамарафонов мира Вестерн Стейтс, который ежегодно проходит в Калифорнии и имеет протяженность дистанции 100 миль (161 км), произошел неприятный инцидент.

37-летний бегун из США, который впервые участвовал в подобных соревнованиях, преодолел 70 миль (около 112 км), после чего пережил редкое и серьезное осложнение, еще сто лет назад считавшееся смертельным, передает newformat.info.

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Оказалось, что бегун попытался на ходу принять противовоспалительную таблетку, но его тут же вырвало, и он ощутил острую боль, как он сам ее описал – "как будто сломал ребро". Спортсмена тут же госпитализировали. Изначально врачи предположили, что у мужчины сердечный приступ, но компьютерная томография выявила у пациента спонтанный разрыв пищевода. В медицине это называется "синдромом Бурхаве", по имени впервые описавшего его врача.

Синдром Бурхаве открыли в начале XVIII века, и в то время он в 100% случаев приводил к летальному исходу. Но сейчас его научились лечить. Мужчину прооперировали, он провел месяц в больнице и восстановился. По словам медиков, мужчина сможет вернуться к участию в длительных забегах.

"Этот опыт дал мне новый взгляд на жизнь и на важность здоровья и подготовки, и я научился ценить маленькие радости", – заявил пациент.

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