В США спортсмены подожгли площадку, пытаясь ее высушить

В Риджфилде (город в Фэрфилд Каунти, штат Коннектикут, США) бейсболисты, чтобы провести матч, решили облить поле бензином, чтобы его высушить.

Из-за плохой погоды командам никак не удавалось провести игру, и они приняли достаточно неожиданное решение исправить ситуацию с мокрым полем с помощью бензина.

Закончилась эта идея неудачно. Спортсмены были вынуждены вызывать пожарных, чтобы затушить горящую площадку. Сам матч пришлось перенести на несколько недель вперед.

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