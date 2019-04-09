В США спортсмены подожгли площадку, пытаясь ее высушить

В Риджфилде (город в Фэрфилд Каунти, штат Коннектикут, США) бейсболисты, чтобы провести матч, решили облить поле бензином, чтобы его высушить.
Из-за плохой погоды командам никак не удавалось провести игру, и они приняли достаточно неожиданное решение исправить ситуацию с мокрым полем с помощью бензина.
Закончилась эта идея неудачно. Спортсмены были вынуждены вызывать пожарных, чтобы затушить горящую площадку. Сам матч пришлось перенести на несколько недель вперед.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на бейсбольном матче, вылетевшая бита убила 9-летнего мальчика.
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