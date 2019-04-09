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В США спортсмены подожгли площадку, пытаясь ее высушить

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В Риджфилде (город в Фэрфилд Каунти, штат Коннектикут, США) бейсболисты, чтобы провести матч, решили облить поле бензином, чтобы его высушить.

Из-за плохой погоды командам никак не удавалось провести игру, и они приняли достаточно неожиданное решение исправить ситуацию с мокрым полем с помощью бензина.

Закончилась эта идея неудачно. Спортсмены были вынуждены вызывать пожарных, чтобы затушить горящую площадку. Сам матч пришлось перенести на несколько недель вперед.

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Тема
бейсбол
Место
США
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