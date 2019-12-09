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9 декабря • обновлено в 17:52
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В США раскритиковали решение WADA по российскому вопросу

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Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт недоволен решением WADA не в полной мере наказать Россию за нарушение антидопинговых правил.

"Решение не в полной мере наказать Россию является очередным ударом по "чистым" атлетам, единству спорта и верховенству права. Теперь все, кому не безразличен спорт, должны восстать против этой сломанной системы и требовать незамедлительных реформ", – гласит заявление на официальном сайте USADA.

Трэвис Тайгарт

Трэвис Тайгарт

EADaily

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Россию отстранили от Олимпийских игр и чемпионатов мира

Тайгарт также напомнил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обещало применить жесточайшие санкции по отношению к России, если она вновь нарушит установленные правила. Он возмущен расхождением между словами и действиями организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация хоккея (IIHF) не отберет у РФ статус хозяйки трех чемпионатов мира.

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Тема
допинговый скандал
Тег
WADA
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Исаев Денис
Исаев Денис
Пусть это мудило посмотрит на своих перекаченных спортсменок, который при этом больные и им разрешают принимать различные препараты.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Привет норвежским асматикам, самыс чистым асматикам в мире
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