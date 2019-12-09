В США раскритиковали решение WADA по российскому вопросу

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт недоволен решением WADA не в полной мере наказать Россию за нарушение антидопинговых правил.
"Решение не в полной мере наказать Россию является очередным ударом по "чистым" атлетам, единству спорта и верховенству права. Теперь все, кому не безразличен спорт, должны восстать против этой сломанной системы и требовать незамедлительных реформ", – гласит заявление на официальном сайте USADA.
Трэвис Тайгарт
EADaily
Тайгарт также напомнил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обещало применить жесточайшие санкции по отношению к России, если она вновь нарушит установленные правила. Он возмущен расхождением между словами и действиями организации.
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