В США на соревнованиях произошла трагедия

На соревнованиях по триатлону, которые проходили в американском городе Мэдисон, один из участников умер прямо в озере Момон во время заплыва на открытой воде, который был частью спортивной программы.

Спасатели заметили что-то неладное с двумя спортсменами и когда прибыли на место, то на поверхности озера обнаружили одного мертвого мужчину и второго - в критическом состоянии, которого экстренно переправили в больницу, сообщает Sport24.

Спасатели эвакуируют спортсмена из озера

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Что стало причиной этих инциндентов пока не сообщается. Спасатели полагают, что во время заплыва с участниками произошла непредвиденная медицинская ситуация, из-за чего им понадобилась срочная помощь врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, каноистка из Португалии Катарина Секейра родила мальчика после того, как в декабре врачи констатировали у нее смерть мозга.

Новорожденного назвали Сальвадор (в переводе с португальского — Спаситель), сообщает The Sun.

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