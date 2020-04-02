Год назад на турнире в бразильском Манаусе по смешанным единоборствам (ММА) произошел трагический инцидент, стоивший жизни бойцу Матеусу Фернандесу.

23-летний спортсмен вышел в октагон против Обада Перейры и в третьем раунде пропустил серию тяжелейших ударов, оказавшись на канвасе. После этого потерявшему сознание Фернандесу стали оказывать первую медицинскую помощь. Бразилец был доставлен в госпиталь, где перенес сердечные приступы и скончался.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее английский футболист, выступавший за полупрофессиональную команду "Ньюкасл Таун", приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней Мэган Ньютон.

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