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2 апреля • обновлено в 19:30
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В сети вспомнили нокаут, убивший бойца ММА - момент попал на видео

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Год назад на турнире в бразильском Манаусе по смешанным единоборствам (ММА) произошел трагический инцидент, стоивший жизни бойцу Матеусу Фернандесу.

23-летний спортсмен вышел в октагон против Обада Перейры и в третьем раунде пропустил серию тяжелейших ударов, оказавшись на канвасе. После этого потерявшему сознание Фернандесу стали оказывать первую медицинскую помощь. Бразилец был доставлен в госпиталь, где перенес сердечные приступы и скончался.

Внимание! Кадры не для слабонервных!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее английский футболист, выступавший за полупрофессиональную команду "Ньюкасл Таун", приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней Мэган Ньютон.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
MMA
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