В сети показали, как Емельяненко выводят из запоя в Чечне

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, которого недавно засекли в неадекватном состоянии в Москве, начал подготовку к своему следующему бою

3-го апреля Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова. Для того, чтобы Александр не сорвался в очередной раз с нарушением режима, его отвезли в клуб "Ахмат". Соответствующее видео появилось в сети.

"Третьего дня капитально "развязавшего" Александр Емельяненко отбуксировали в Чечню и оставшиеся два месяца до боя с Магой Исмой он проведет в "Ахмате" под личным надзором "Патриота" Висмурадова", – говорится в описании к ролику на YouTube-канале Valetudo.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший брат Александра Емельяненко Федор откровенно рассказал об отношениях с родственником, которого ранее назвал для себя умершим.

Сам Александр прокомментировал арест в Анапе за пьяный дебош.

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