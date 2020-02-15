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15 февраля • обновлено в 23:08
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В сети показали, как Емельяненко выводят из запоя в Чечне

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, которого недавно засекли в неадекватном состоянии в Москве, начал подготовку к своему следующему бою

3-го апреля Емельяненко проведет поединок против Магомеда Исмаилова. Для того, чтобы Александр не сорвался в очередной раз с нарушением режима, его отвезли в клуб "Ахмат". Соответствующее видео появилось в сети.

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"Третьего дня капитально "развязавшего" Александр Емельяненко отбуксировали в Чечню и оставшиеся два месяца до боя с Магой Исмой он проведет в "Ахмате" под личным надзором "Патриота" Висмурадова", – говорится в описании к ролику на YouTube-канале Valetudo.

Как сообщал OBOZREVATEL, старший брат Александра Емельяненко Федор откровенно рассказал об отношениях с родственником, которого ранее назвал для себя умершим.

Сам Александр прокомментировал арест в Анапе за пьяный дебош.

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Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Персона
Александр Емельяненко
Место
Россия Грозный
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Комментарии
14
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
это хоть выходит с запоя а помойка обоза никогда )
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это - русская свинья! (с)
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1
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Махал Махалыч, с украинской фамилией )))
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