В семье известной российской спортсменки произошла смертельная трагедия

У известной российской фигуристки Марии Сотсковой скоропостижно умер отец, сообщает издание "Спортс.ру" со ссылкой на официальный сайт ЦСКА. Подробности смерти не сообщаются.

Мария Сотскова

Издание отмечает, что в момент трагедии сама фигуристка была на сборах в Кисловодске. Как только стало известно о случившемся, спортсменка вылетела в Москву.

Как отмечается в сообщении, руководство клуба выразило Марии и ее семье глубокие искренние соболезнования.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время компьютерного турнира по игре в американский футбол Madden Championship Series, который проходил в городе Джэксонвилл (Флорида, США), неизвестный устроил стрельбу. Момент нападения со звуками выстрелов и паники попал в стрим, который вели организаторы соревнований.

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