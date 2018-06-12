Было 19 месяцев: в семье олимпийского чемпиона из США случилось горе

В семье четырехкратного чемпиона мира и олимпийского чемпиона-2010 американского горнолыжника Боде Миллера случилась трагедия. 19-месячная дочь спортсмена утонула в бассейне.

Врачи пытались спасти жизнь малютки, но безуспешно, говорится в сообщении AP.

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В своем Instagram-аккаунте Боде опубликовал фото дочери и попросил не беспокоить его семью в это скорбное время.

Instagram-аккаунт Боде Миллера

"Мы опустошены. Наша девочка, Эмми, скончалась вчера. Ее любовь, ее свет, ее дух никогда не будут забыты. Наша семья почтительно просит уважать нашу частную жизнь в это болезненное время", - написал спортсмен.

Полиция проведет расследование случившегося для выяснения обстоятельств трагедии.

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