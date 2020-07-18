В семье Хоркиной случилась смертельная трагедия

В Белгороде в возрасте 67 лет ушёл из жизни отец двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной Василий Хоркин. Соболезнования семье спортсменки выразил губернатор региона.

Хоркин скончался 17 июля. Он 30 лет проработал на одном из белгородских предприятий оператором технологической установки. Коллеги называли его истинным тружеником, высококлассным профессионалом и душой коллектива.

Василий Хоркин belregion.ru

На сайте регионального правительства губернатор Белгородской области выразил свои глубокие соболезнования семье Хоркина. Он заявил, что вместе с родственниками прославленной спортсменки разделяет боль и горечь утраты.

"Светлая память прекрасному удивительному человеку — Василию Васильевичу Хоркину", — говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав с шестого этажа в столице России.

Позже стал известен текст предсмертной записки, которую оставила фигуристка.