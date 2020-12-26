Мать тринадцатого чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова скончалась 26 декабря.

О трагическом событии у себя в Twitter написал сам знаменитый гроссмейстер.

"С большим сожалением сообщаю о смерти моей мамы, Клары Шагеновны Каспаровой. Мой образец для подражания, мой величайший защитник, мой мудрый советчик и самый сильный человек, которого я когда-либо знал. Я люблю тебя, мама", – сообщил Гарри Кимович.

Клара Каспарова была по образованию инженером, специалистом по автоматике и телемеханике.

В 7 лет Каспаров потерял отца, который умер от лимфосаркомы. Клара Шагеновна после смерти мужа целиком посвятила себя шахматной карьере сына. В 1975 году, когда Гарри было 12 лет, Клара Каспарова сменила его фамилию с отцовской Вайнштейн на Каспаров.

Это было сделано с согласия родственников для облегчения дальнейшей шахматной карьеры юного, но уже подающего серьезные надежды шахматиста, которой мог помешать существовавший в СССР антисемитизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне знаменитый американский баскетболист и тренер Кей Си Джонс скончался на 89-м году жизни.