В Ривне подожгли машину украинского чемпиона мира по кикбоксингу

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:53, 25.06.2020 Обновлено: 15:57, 25.06.2020

В Ривне подожгли автомобиль BMW X5 чемпиона мира по кикбоксингу украинца Романа Кроля, который был припаркован на стоянке.

Как сообщает информагентство sport.rayon.in.ua, охранник вовремя заметил огонь и вызвал пожарных, но в результате сам погасил пожар. Благодаря его оперативным действиям повреждения были нанесены только передней части автомобиля.

Следственно-оперативная группа начала расследование по факту намеренной порчи имущества путем поджога. На месте события они нашли фрагмент тряпки и обгоревшую пластмассовую емкость с остатками горюче-смазочных материалов.

В Ривне подожгли машину украинского чемпиона мира по кикбоксингу
Национальная полиция Украины
В Ривне подожгли машину украинского чемпиона мира по кикбоксингу
Национальная полиция Украины
В Ривне подожгли машину украинского чемпиона мира по кикбоксингу
Национальная полиция Украины

Сейчас спортсмен занимается тренерской деятельностью, а его жена Наталья Прищепа-Кроль является двукратной чемпионкой Европы по легкой атлетике.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля легкоатлетка провалила допинг-тест и была отстранена от всех соревнований до выяснения обстоятельств дела.

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