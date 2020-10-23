В России застрелили бывшего бойца MMA. Видео

Бывшего бойца смешанных единоборств Шамиля Абдулмуслимова, который выступал в среднем весе, застрелили в одном из ресторанов дагестанского города Хасавюрт.

Как сообщает Telegram-канал Mash, убийцами оказались местные жители – 53-летний отец и его 24-летний сын. Все началось с ссоры, в ходе которой они застрелили экс-спортсмена, а затем начали драку с его приближенными. Преступники были задержаны, против них открыли уголовное дело.

По предварительным данным, конфликт между сторонами был спровоцирован разногласиями по поводу земельного участка.

Абдулмуслимов выступал в промоушенах M-1, ProFC и GFC. На его счету 11 побед и 4 поражения. В последний раз он выходил в октагон в 2013 году.

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