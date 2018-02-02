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В России во время соревнований изнасиловали 8-летнюю фигуристку

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Во время соревнований по фигурному катанию в Красноярске неизвестный изнасиловал восьмилетнюю спортсменку.

Об этом сообщает портал Лайф.ру.

По данным источника, мужчине удалось ночью пробраться в отель, где проживали юные спортсмены. Злоумышленник беспрепятственно попал в гостиничный номер, где жила девочка, и надругался над ней. Совершив преступление, ему удалось скрыться.

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На розыск педофила брошен весь личный состав красноярской полиции. Также полиция вынесла представление охранному предприятию "Ураган", отвечающему за безопасность в гостинице, и руководству заведения.

Как сообщал "Обозреватель", 32-летний британский бодибилдер был приговорен к 12 годам тюрьмы за то, что изнасиловал четырехлетнюю девочку. При этом мужчина угрожал ребенку убийством ее родителей, если она расскажет о преступлении.

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Тема
фигурное катание
Место
РоссияКрасноярск
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