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В России умер олимпийский чемпион

4.1тЧитать материал на украинском

Советский лыжник и олимпийский чемпион Владимир Воронков умер на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Воронков — заслуженный мастер спорта, чемпион мира, многократно становился чемпионом СССР.

Воронков выиграл золотую медаль на Олимпиаде в 1972 году. Советский лыжник вместе с Федором Симашевым, Юрием Скобовым и Вячеславом Ведениным одержал победу в эстафете из четырех этапов по 10 километров каждый

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Напомним, что не так давно олимпийский чемпион 1984 года и трехкратный чемпион мира по хоккею россиянин Виктор Тюменев скончался на 62-м году жизни.

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Тема
лыжные гонки
Место
Россия
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