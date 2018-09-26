В России умер олимпийский чемпион

Советский лыжник и олимпийский чемпион Владимир Воронков умер на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Воронков — заслуженный мастер спорта, чемпион мира, многократно становился чемпионом СССР.

Воронков выиграл золотую медаль на Олимпиаде в 1972 году. Советский лыжник вместе с Федором Симашевым, Юрием Скобовым и Вячеславом Ведениным одержал победу в эстафете из четырех этапов по 10 километров каждый

Новости Умер четырехкратный олимпийский чемпион

Напомним, что не так давно олимпийский чемпион 1984 года и трехкратный чемпион мира по хоккею россиянин Виктор Тюменев скончался на 62-м году жизни.