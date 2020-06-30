В России умер двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион

Максим Богданов Другие виды спорта 23:38, 30.06.2020 Обновлено: 23:40, 30.06.2020

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по водному поло Александр Кабанов скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

В качестве спортсмена, помимо золотых наград Игр и чемпионатов мира, Кабанов выигрывал чемпионат Европы, по два раза Кубок мира и Универсиаду, а также пять раз чемпионат СССР.

Под руководством Кабанова в качестве главного тренера сборная СССР стала бронзовым призёром Игр-1998, а с мужской сборной России он завоевал "серебро" Олимпиады 2004 и бронзу — Игр-2000, а также золотые и бронзовые награды на чемпионатах мира, Кубке мира и Мировой лиге. Женская сборная России под его руководством стала чемпионом Европы, и дважды бронзовым призёром чемпионатов мира.

Кабанов включен в Международный зал славы плавания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бресте от коронавирусной инфекции скончался многократный чемпион Беларуси по пауэрлифтингу, рекордсмен Беларуси в жиме лежа и судья I категории Сергей Кузнецов.

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