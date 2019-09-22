В России умер чемпион мира

Чемпион мира по волейболу Анатолий Цирков скончался на 86 году жизни, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Отмечается, что Цирков умер после продолжительной болезни. Другие подробности не сообщаются.

Анатолий Цирков входил в состав сборной СССР по волейболу в 1962 году, тогда команда выиграла чемпионат мира по волейболу. На следующий год стал чемпионом СССР по волейболу в составе сборной Москвы. Помимо этого, играл в московских командах "Торпедо", МАИ и "Буревестник". После окончания игровой карьеры работал инженером.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный норвежский трехкратный олимпийский чемпион по биатлону скончался в возрасте 49 лет. У спортсмена остались жена и двое детей.

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