В России тренеру, посидевшему на одном диване с девочкой, грозит 20 лет за педофилию - опубликовано видео

В Екатеринбурге тренера обвинили в педофилии после того, как он посидел на одном диване с девочкой. Инструктор, у которого есть жена и ребёнок, четвёртый месяц находится в СИЗО, сообщает Е1.RU.

Во время перерыва между тренировками тренер заполнял журнал учета, когда рядом села 7-летняя девочка. Ребёнка на занятие в школу юных моделей, которая работала на арендованной площадке клуба, привела мама. Однако по каким-то причинам девочка ушла с занятий и, оставшись без присмотра, устроилась тоже на диване.

Через 20 минут Андрей отправился на тренировку, а девочка от скуки вовсе заснула. Потом за ребёнком пришла мама и забрала её, а через несколько часов в фитнес-центр прибежал разъярённый отчим девочки и заявил, что та сказала, будто какой-то дядя трогал её, а затем снял штаны и показал ей свой половой орган.

"Преступление" сняла камера наблюдения

Камера висела в застеклённом кабинете, который находится напротив дивана, и о ней знали все сотрудники клуба, в том числе Андрей, который работал там 2 года. На записи видно, как тренер спокойно сидит и заполняет журнал. На девочку, которая села рядом, он даже не обращает внимания.

Однако следователи, посмотрев это видео, разглядели действия сексуального характера. По словам адвоката, следствие считает, что, раз Андрей сидел с раздвинутыми ногами, то это свидетельствует о том, что он мастурбировал при ребёнке. Также доказательство этого основывается на 15-секундном кусочке видео, на котором колеблется журнал в руках Андрея.

Якобы именно им тренер прикрывал свои похабные действия от сидевших напротив него менеджеров и проходящих мимо людей. Кроме того, следователи посчитали странным тот факт, что Андрей, перед тем как уйти, берёт двумя пальцами мобильный телефон, лежащий на спинке дивана. Со слов адвоката, в СК уверены, что тренер так взял телефон, потому что в этот момент зажимает в руке сперму.

В итоге против тренера возбудили уголовное дело по части 4 пункту "б" статьи 132. Сейчас Андрею грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

"Мы провели эксперимент уже в закрытом клубе и попытались мастурбировать морковкой, приняв ту позу, в которой сидел Андрей. Оказалось, что в таком положении это физически невозможно сделать. Да и спрятать морковку за журналом тоже не получилось", — заявил адвокат Шестопалов.

Сам Андрей свою вину отрицает. Он просил проверить его на полиграфе, но, по словам адвоката, ему отказали.

В следственном комитете по Верх-Исетскому району от комментариев отказались.

Журналисты пытались пообщаться с матерью девочки в соцсетях, но та отказалась что-либо комментировать и заблокировала корреспондента. Также была попытка связаться с отчимом девочки, но он так и не вышел на связь.

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