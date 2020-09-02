В России трехкратного "Мистера Вселенная" задержали за попытку изнасилования – СМИ

В Екатеринбурге из-за обвинений в попытке изнасилования задержали трехкратного обладателя титула "Мистер Вселенная", мастера спорта по рукопашному бою и акробатике Эдуарда Кривенко, информирует Znak.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, мужчину задерживали сотрудники Росгвардии в отеле Novotel, где он остановился. На место их вызвала служба безопасности отеля по настоянию женщины, заявившей о том, что она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны "Мистера Вселенная".

На место также приехал муж женщины — известный в Екатеринбурге DJ Papakley, так как он получил от супруги тревожное сообщение в WhatsApp. Для дальнейших разбирательств Кривенко доставили в отделение полиции № 5 УМВД по Екатеринбургу.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу факт задержания "Мистера Вселенная" не отрицают. Однако все вопросы по этой истории переадресовали в Следственное управление СКР по Свердловской области, куда на данный момент переданы материалы проверки.

Еще один собеседник издания в силовых структурах региона уточнил, что сейчас следственным органом по данному факту проводится проверка. В частности, детально изучаются обстоятельства встречи Кривенко и заявительницы, после которой последняя заявила о попытке изнасилования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 145-килограммовый рестлер из промоушена WWE рассказал, как был изнасилован незнакомой женщиной во время похода в караоке-бар несколько лет назад.

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