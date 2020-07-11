В России сын чемпионки мира порубил людей мачете

В Ленинском суде Тюмени состоялось первое рассмотрение уголовного дела в отношении Владимира Проскурякова, сына двукратной чемпионки мира по бодибилдингу и депутата Тюменской гордумы Натальи Проскуряковой, отмечается в картотеке суда.

Дело Проскрякова в картотеке суда Тюмени

По данным следствия, 6 июня Проскуряков пришел к своей бывшей девушке - студентке-архитектору, у которой в гостях находился ее однокурсник, вместе с которым она выполняла проектную работу.

Проскуряков набросился на молодого человека с мачете, нанеся тяжелые раны головы, тела и левой руки. На крики девушки в квартиру вбежали двое соседей. Один из мужчин, пытавшихся остановить юношу, также получил тяжелую рубленую рану руки.

Подозреваемого удалось задержать только прибывшему экипажу полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести").

Как сообщает URA.ru, пострадавший студент стал инвалидом третьей группы и, скорее всего, потерял возможность получить профессию архитектора — он левша и теперь не может сгибать руку. Наталья Проскурякова заявила, что не будет вмешиваться в ситуацию, и ее сын должен будет сам ответить за содеянное.

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