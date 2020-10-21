В России разбилась перспективная спортсменка, выпав из окна

Одна из самых сильных и перспективных спортсменок тюменского Центра дзюдо Ольга Шаламова скончалась, выпав из окна 7-го этажа 17 октября.

За жизнь спортсменки, которая много раз занимала призовые места на крупных соревнования, врачи боролись несколько дней. Тюменцы приходили на станцию переливания крови, чтобы помочь молодой девушке, но, несмотря на общие усилия, спасти спортсменку не удалось.

"Оля была в тяжелом состоянии. Подробностей несчастья, которое с ней стряслось, мы не знаем. Родным позвонили из больницы, когда уже все произошло", – цитирует 72.RU тетю погибшей.

В полиции и Следственном комитете России не смогли оперативно прокомментировать инцидент.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский футболист Энтони Макдауэлл, который выступал в свое время за "Саутсайд Юнайтед", найден мертвым под окнами отеля в Стамбуле.

На видеозаписи, сделанной местным жителем, видно, как 35-летний Макдауэлл раскачивается за окном своей комнаты, пытаясь перелезть в окно соседнего номера, но теряет равновесие и падает.