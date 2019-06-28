В России расстреляли директора бойцовского клуба Кадырова: момент попал на видео. 18+

В Тольятти в четверг, 27 июня, был расстрелян директор бойцовского клуба "Ахмат" Илья Тягун.

Его расстрелял знакомый – Азиз Хидиров, сообщает Telegram-канал Life Shot, который опубликовал видео преступления. Инцидент произошел возле дома убитого. Мужчины о чем-то разговаривали и попрощались, после чего Хидиров достал из-за спины пистолет и произвел от четырех до шести выстрелов.

Илья Тягун titgorod.ru

Причины конфликта выясняются. По некоторым данным, раньше погибший часто давал своим знакомым деньги под высокий процент.

"В совершении данного преступления подозревается мужчина, 1985 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск", – заявили в Следкоме РФ по Самарской области.

Отметим, что клуб "Ахмат" был основан в 2014 году главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тольятти 24 июня во время массовой драки был убит чемпион России по дзюдо Евгений Кушнир.

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