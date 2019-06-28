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В России расстреляли директора бойцовского клуба Кадырова: момент попал на видео. 18+

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В Тольятти в четверг, 27 июня, был расстрелян директор бойцовского клуба "Ахмат" Илья Тягун.

Его расстрелял знакомый – Азиз Хидиров, сообщает Telegram-канал Life Shot, который опубликовал видео преступления. Инцидент произошел возле дома убитого. Мужчины о чем-то разговаривали и попрощались, после чего Хидиров достал из-за спины пистолет и произвел от четырех до шести выстрелов.

Илья Тягун

Илья Тягун

titgorod.ru

Причины конфликта выясняются. По некоторым данным, раньше погибший часто давал своим знакомым деньги под высокий процент.

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"В совершении данного преступления подозревается мужчина, 1985 года рождения, который в настоящий момент объявлен в розыск", – заявили в Следкоме РФ по Самарской области.

Отметим, что клуб "Ахмат" был основан в 2014 году главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тольятти 24 июня во время массовой драки был убит чемпион России по дзюдо Евгений Кушнир.

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Место
РоссияТольятти
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