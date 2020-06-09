В поселке Боровский под Тюменью произошло ДТП с участием известного в городе параспортсмена и активиста Владимира Туровского.

Место ДТП и пострадавший Владимир Туровский ЧС Тюмень

Пострадавший передвигался с собакой – животное первое приняло удар и скончалось на месте, сам Туровский госпитализирован. Как сообщает NEFT, водитель автомобиля был пьян.

"Был сбит мужчина 45 лет, находившийся на инвалидной коляске. Он получил ушибы и другие повреждения. Предварительно – был вне пешеходного перехода. Собака погибла. Обстоятельства аварии выясняются", – цитирует источник пресс-секретаря местного ГИБДД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко стала жертвой оскорблений со стороны инспекторов ГИБДД.