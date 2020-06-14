В России призер Олимпиады разворотил двор из-за боязни клещей и змей

Бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах по гандболу Михаил Чипурин совершил акт вандализма в одном из дворов Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 39-летний россиянин вместе с супругой разворотил клумбы, сломал загородки и поилку для птиц в Хорошевском районе. По мнению бывшего гандболиста, растения являются рассадником змей и клещей, а в поилке могли захлебнуться дети.

Очевидцы вызвали полицейских. Сотрудники правоохранительных органов составили протокол, но задерживать спортсмена не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская теннисистка Бычкова совершила гнусный поступок и поплатилась. Спортсменка, в 2006 году стоявшая на 66-й строчке WTA, оскорбила автора Telegram-канала "Сталингулаг" Александра Горбунова, у которого спинальная мышечная атрофия.