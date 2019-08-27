В России полицейские изнасиловали несовершеннолетнюю спортсменку

На российском курорте Анапа двое сотрудников полиции изнасиловали несовершеннолетнюю спортсменку.

По данным РИА "Новости", в ночь на 26 августа в поселке Витязево правоохранители застали на пляже девушку и молодого человека. Парня отпустили, а девушку блюстители порядка стали запугивать отделом по делам несовершеннолетних и принудили ее к сексу.

Пострадавшая оказалась 17-летней волейболисткой, которая рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников полиции. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело.

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В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что в анапской полиции последовала череда увольнений полицейских. "В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе", – сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму детский тренер по конькобежному спорту совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ученицы четвертого класса.

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