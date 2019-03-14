В России похвастались изобретением нового допинга

В России разработали новую биологическую добавку для спортсменов, которая станет заменой запрещенному препарату мельдоний.

Об этом заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. При этом он не считает вещество допингом. "Мы собрали БАД, даже БАВ (биологически активное вещество – ред.), это те же аминокислоты и минералы. Он не является допингом, это не лекарственный препарат. Это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например, в пище", – цитирует Уйба SportBox.

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Производства мельдония

Напомним, Россия угодила в грандиозный допинговый скандал с использованием спортсменами мельдония. В частности, на употреблении этого вещества попалась теннисистка Мария Шарапова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сообщили о том, что биатлониста Александра Логинова заставили принимать допинг в угоду Путину.

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