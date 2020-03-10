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10 марта • обновлено в 13:47
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В России победителям мини-футбольного турнира подарили пиво

1.8т
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В Краснодарском крае победители и призеры открытого кубка города по мини-футболу на снегу получили полтора литра пива в качестве награды.

Как сообщает информагентство NGS24, соревнования проводятся на ежегодной основе, а их участниками являются спортсмены всех возрастов. Кроме дипломов и медалей, которые были вручены мэром Иланского Владимиром Максаковым, на церемонии награждения были замечены упаковки с полторалитровыми бутылками пива.

Турнир по мини-футболу в Иланском

Турнир по мини-футболу в Иланском

Miraman

Отмечается, что члены детской команды получили в подарок конфеты, а совершеннолетние игроки – пиво. Один из очевидцев события рассказал, что почти все остались довольны призами.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский телеканал "Матч ТВ" отметился очень неоднозначным поздравлением девушек с 8 марта, использовав канцелярские изделия в качестве упаковки.

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Место
Россия Красноярск
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не скрепно брагу нужно было давать или спирт)
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