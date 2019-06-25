В России "обочечник" раздавил насмерть призера международных соревнований

В Подмосковье погиб 66-летний неоднократный участник и призер международных велогонок Николай Грановский. Обладатель "бронзы" Всемирных игры мастеров (WOLD MASTERS GAMES) погиб под колесами внедорожника Audi.

Убийца попытался скрыться, но был задержан полицией и под конвоем доставлен на место происшествия. Николай ехал на шоссейнике с товарищем. Обочина в этом месте не менее 2-х метров шириной, поэтому спортсмены ехали параллельно.

Audi резко вынырнул из потока и не тормозя снес того, кто был левее. Произошло всё моментально. Был слышен лишь громкий звук от удара, рассказали следователям очевидцы произошедшего.

Николай Грановский

Николай Грановский

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