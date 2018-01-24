В России обезумевшая бабушка ворвалась на ринг и избила соперника внука: опубликовано курьезное видео

Во время соревнований по национальной борьбе "Гураш" бабушка одного из участников побила другого прямо на ринге. Этот неожиданный инцидент произошел в Ростовской области Российской Федерации ещё в мае, но видео было опубликовано только сейчас.

Во время боя недовольная пожилая женщина, сначала пыталась что-то донести до судей, но, когда спортсмен в красной форме смог побороть соперника в синем, выбежала на ринг и ударила одного из бойцов по голове. Бабушке спортсмена в синей форме не понравилось, что ее внуку причиняют боль.

Большинство зрителей были возмущены поступком женщины и поединок пришлось прервать.

Как сообщал "Обозреватель", невероятный матч в НХЛ превратился в брутальное месиво.