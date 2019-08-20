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В России назвали причину смерти 25-летней чемпионки

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В России назвали причину смерти легкоатлетки, многократной чемпионки Тамбовской области по барьерному бегу Маргариты Плавуновой, скончавшейся накануне во время пробежки.

Как сообщает kp.ru, легкоатлетка умерла от острой сердечной недостаточности во время тренировки. Тренер 25-летней тамбовской бегуньи Елена Мельникова рассказала о том, что трагедия произошла в деревне Моршанского района, где девушка находилась на отдыхе у своей бабушки.

Маргарита Плавунова

Маргарита Плавунова

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Субботним утром, 19 августа, спортсменка отправилась на обычный кросс, на эту пробежку ее подвез папа. По словам тренера, Маргарита занималась без значительных нагрузок. Однако спустя некоторое время тело Плавуновой без признаков жизни было обнаружено на улице. Свидетели вызвали скорую, но прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть девушки.

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По предварительным результатам экспертизы, смерть наступила после сердечного приступа. Друзья и тренер Маргариты заявили о том, что она никогда не имела проблем со здоровьем и не жаловалась на неважное самочувствие. Более точные причины случившегося специалисты назовут лишь через месяц, после более глубокого исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России от остановки сердца умерла 21-летняя футболистка Анастасия Березина.

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Место
Россия
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Готик Анна
Готик Анна
Жаль девушку....Вот что такое российские врачи! как можно было с таким диагнозом ее вообще допускать в спорт? Самоубийство считай...
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