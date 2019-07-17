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В России назвали причину смерти 20-летней спортсменки

1.8т Читать материал на украинском

В России назвали официальную причину смерти игрока сборной по пляжному гандболу Екатерины Королевой. Спортсменка погибла в Польше 7 июля сразу после завершения чемпионата Европы.

Как установила судебно-медицинская экспертиза, причиной гибели 20-летней спортсменки стало утопление. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Екатерина Королева

Екатерина Королева

rushandball.ru

Тело гандболистки было обнаружено в водоеме рядом с игровой площадкой. По информации Eurosport, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте. Прокуратура Польши возбудила уголовное дело по статье "Непредумышленное убийство".

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Нелепая смерть российской спортсменки: стали известны детали

Прощание с Екатериной Королевой состоится 18 июля в селе Киевское Крымского района Краснодарского края РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны детали смерти Королевой - было выяснено, что она погибла на свидании с парнем.

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Место
Россия
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