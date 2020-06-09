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9 июня • обновлено в 20:19
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В Анапе наказали полицейских, изнасиловавших несовершеннолетнюю спортсменку

1.8т
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Суд в Анапе отправил двоих бывших полицейских в колонию-поселение за принуждение к сексу 17-летней спортсменки.

Пострадавшая девушка

Пострадавшая девушка

@_bocchar_

В ночь на 26 августа 2019 года они патрулировали пляж в Витязево (под Анапой) и обнаружили пару, которая занималась сексом. Парня тогда отпустили, а девушке предложили заняться сексом, чтобы избежать административного ареста.

Один из экс-полицейских признал свою вину и возместил моральный вред, второй вину не признал. Они получили два и четыре года, сообщается в Telegram-канале НТВ.

Также они лишены права занимать должности на госслужбе в системе МВД России в течение 3 лет.

В России наказали полицейских, изнасиловавших несовершеннолетнюю спортсменку

t.me/ntvnews

Как сообщал OBOZREVATEL, 17-летней девушкой, которую в Анапе изнасиловали полицейские, является Мария Бочарова.

Девушка приехала в приморский город в составе команды Московской области по пляжному волейболу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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