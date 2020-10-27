В России на турнире по MMA боец отправил соперника в стоячий нокаут. Видео

В России на турнире по панкратиону (вид борьбы без правил) в бою между Вячеславом Птицыным и Вячеславом Расловцом случился крайне необычный нокаут.

Никто из бойцов не владел явным преимуществом, поединок проходил на встречных курсах. Расловец проводил свои атаки с наклоненной вперед головой и уже на 55-й секунде первого раунда пропустил удар, который стал решающим. Соперник нанес хук и попал ему в скулу, после чего Расловец потерял сознание, но остался на ногах.

Судья аккуратно положил пострадавшего на настил, где его еще долго приводили в чувство. Для Птицына эта победа стала третьей в карьере, а проигравший боец потерпел поражение в дебютном поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на UFC 254 американский боец Фил Хос эффектно нокаутировал соперника за 18 секунд в своем первом бою под эгидой промоушена.