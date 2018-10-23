В России госпитализирован двукратный чемпион мира - фотофакт

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов был госпитализирован после падения с лыжероллеров во время тренировочного занятия.

"В понедельник на тренировке в Валь Сеналесе Устюгов сильно упал со спуска. Сегодня он был доставлен в местную больницу для дальнейшего обследования по поводу травмы пальца руки", — цитирует главного тренера команды Маркуса Крамера NRK.

Спортсмен выставил фото в сториз Instagram, на котором лежит в комнате со льдом на руке и ноге.

Напомним, что Устюгов помимо двух золотых медалей мирового первенства 2017 года является победителем престижной многодневки "Тур де Ски".

Отметим, то первый этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 24-25 ноября в финском Куусамо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в гостиницу в Валь Сеналесе где живет сборная России подселили "биологическое оружие".