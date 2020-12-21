В России детский турнир остановили ради того, чтобы депутаты сыграли в футбол

Александр Чеканов Другие виды спорта 21:19, 21.12.2020 Обновлено: 22:52, 21.12.2020

Скандалом завершились детские соревнования по бадминтону в российском Владивостоке.

В самый разгар первенства Приморского края организаторы и руководители спорткомплекса выгнали юных спортсменов из-за местных депутатов, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его данным, для чиновников освободили площадку, чтобы они смогли спокойно поиграть в футбол.

Life Shot рассказал о скандале на соревнованиях во Владивостоке.

"Детям даже не дали до конца доиграть партию, собрали все вещи и сетки и выгнали. Когда все родители начали возмущаться и обратились к администратору, она ответила, что надо подождать, потому что сейчас играют в футбол "местные депутаты". Из-за этого наши соревнования закончились очень поздно. Тем, кто приезжал из областей, даже пришлось снимать гостиницу. А на второй день надо было детям опять доигрывать финальные схватки", – рассказал отец одного из участников соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россию на два года отстранили от всех крупных международных соревнований из-за громкого допингового скандала.

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