В России чемпион мира на свадьбе узнал, что невеста эскортница

Чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков устроил грандиозный скандал на своей свадьбе, узнав, что его жена работает в сфере эскорт-услуг.

Во время торжества во Владикавказе на телефоны гостей и жениха пришел эротический ролик с участием невесты.

"Заурбек вскочил из-за стола и пошел к ней в комнату — у осетин невеста сидит отдельно от всех гостей. Он взял ее за волосы, вывел на улицу и швырнул на землю. Потом сел на корточки и стал плакать, спрашивать ее: "За что?", — цитирует НТВ одного из гостей, ставшего очевидцем скандала.

По слухам, откровенные видеоролики стали местью жены бывшего возлюбленного невесты — известного в Северной Осетии бизнесмена.

Интимное видео и фото выложили в сеть, но они не предназначены для лиц моложе 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион и призер чемпионатов СССР, заблудился и умер в Подмосковье.

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