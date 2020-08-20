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В России чемпион мира на свадьбе узнал, что невеста эскортница

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
1,7 т.
Заурбек Сидаков

Заурбек Сидаков устроил скандал на свадьбе.

Чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков устроил грандиозный скандал на своей свадьбе, узнав, что его жена работает в сфере эскорт-услуг.

Во время торжества во Владикавказе на телефоны гостей и жениха пришел эротический ролик с участием невесты.

"Заурбек вскочил из-за стола и пошел к ней в комнату — у осетин невеста сидит отдельно от всех гостей. Он взял ее за волосы, вывел на улицу и швырнул на землю. Потом сел на корточки и стал плакать, спрашивать ее: "За что?", — цитирует НТВ одного из гостей, ставшего очевидцем скандала.

По слухам, откровенные видеоролики стали местью жены бывшего возлюбленного невесты — известного в Северной Осетии бизнесмена.

Интимное видео и фото выложили в сеть, но они не предназначены для лиц моложе 18 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964 года, четырехкратный чемпион мира по вольной борьбе, чемпион и призер чемпионатов СССР, заблудился и умер в Подмосковье.

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