В России боксер и чемпионка мира по кикбоксингу убили парня, заступившегося за инвалида

Двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина приняла участие в смертельной драке в Барнауле.

В ходе столкновения от полученных травм скончался 40-летний Павел Рохлов. Подозреваемый в смертельном избиении – 38-летний боксер Михаил Старцев. Его задержали, говорится на сайте краевого Следственного комитета.

"Благодаря Старцеву больше нет моего любимого мужа и отца! Доброго, отзывчивого человека, который не мог пройти мимо, когда избивали инвалида! В руке у парня была трость (эта информация из материалов дела), он просто пытался отмахиваться от них! Паша мой пришел на помощь парню. Хотел разнять, но Ворогушина со своей подругой начали прыгать и избивать нас! После чего и был этот удар и мгновенная смерть! Никто из них не извинился ни передо мной, ни перед родителями!" — цитирует 360tv Светлану, вдову пострадавшего.

Погибший Павел Рохлов НТВ

СК по краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Лилия Ворогушина Rnbee.ru

Позже в Telegram-канале Lshot появился комментарий Ворогушиной.

По словам Лилии, она полезла в драку и Павел ударил её по лицу, затем её друг-боксёр Старцев ударил его в голову. Кроме того, Павел заступался за мужчину, который якобы угрожал компании тростью, а его жена пьяной села за руль своей машины и попыталась въехать в компанию людей. Участники драки вовремя успели разбежаться в стороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинске владелец торговой точки, который когда-то занимался боксом, убил покупателя из-за долга в 5 долларов.