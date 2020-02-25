В России бойцу MMA присудили поражение из-за песни, под которую он вышел

Российскому бойцу MMA Михаилу Коробкову присудили поражение из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на ринг против Султана-али Давудова.

Как сообщает информагентство Чемпионат, финальный поединок Гран-при "Донской атаман", который прошел в Воронеже, закончился вничью, но после небольшой паузы победителем был объявлен московский боец Давудов. Публика начала открыто выражать свое недовольство в ответ на это решение, что вынудило подняться на сцену создателя турнира Антона Фетисова.

Михаил Коробков

"Вы можете кричать сейчас, но могу сказать одно: этот человек вышел на ринг под песню со словами "Мой король – Люцифер". Завтра выйдет под "Мой король – Чикатило" или "Мой король – Гитлер"? Не за это умирали мои предки! Есть вещи поважнее поясов", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, гигантского сумоиста наказал крохотный соперник за понты перед боем.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!