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25 февраля • обновлено в 16:36
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В России бойцу MMA присудили поражение из-за песни, под которую он вышел

2.8т
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Российскому бойцу MMA Михаилу Коробкову присудили поражение из-за песни "Люцифер" группы "Коррозия металла", под которую он вышел на ринг против Султана-али Давудова.

Как сообщает информагентство Чемпионат, финальный поединок Гран-при "Донской атаман", который прошел в Воронеже, закончился вничью, но после небольшой паузы победителем был объявлен московский боец Давудов. Публика начала открыто выражать свое недовольство в ответ на это решение, что вынудило подняться на сцену создателя турнира Антона Фетисова.

Михаил Коробков

Михаил Коробков

"Вы можете кричать сейчас, но могу сказать одно: этот человек вышел на ринг под песню со словами "Мой король – Люцифер". Завтра выйдет под "Мой король – Чикатило" или "Мой король – Гитлер"? Не за это умирали мои предки! Есть вещи поважнее поясов", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, гигантского сумоиста наказал крохотный соперник за понты перед боем.

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Тема
MMA
Место
Россия Воронеж
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Махно Володимир
Махно Володимир
какие же русские идиоты! тупицы одним словом!
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