В России арестовали бойца ММА Емельяненко: спортивные итоги 21 января

У сборной Украины по гандболу возникли трудности накануне чемпионата Европы, а российского бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство.
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Кроме того, нейрохирург рассказал о состоянии легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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