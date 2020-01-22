В России арестовали бойца ММА Емельяненко: спортивные итоги 21 января

У сборной Украины по гандболу возникли трудности накануне чемпионата Европы, а российского бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 21 января.

Кроме того, нейрохирург рассказал о состоянии легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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