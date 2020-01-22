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22 января • обновлено в 10:26
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В России арестовали бойца ММА Емельяненко: спортивные итоги 21 января

1.6т
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У сборной Украины по гандболу возникли трудности накануне чемпионата Европы, а российского бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 21 января.

Кроме того, нейрохирург рассказал о состоянии легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Гандбол
Персоны
Карлос Самбрано Элина Свитолина Александр Емельяненко
Тег
ФК Динамо Киев
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