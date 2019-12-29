В России акробат сорвался с каната, упав головой вниз - момент попал на видео

В Тольятти акробат передвижного цирка сорвался с натянутого на высоте нескольких метров каната.

Видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовали в социальных сетях зрители. Канатоходец работал без страховки и потерял равновесие во время выполнения одного из трюков.

Спортсмен сорвался с каната и упал на цирковую арену вниз головой, после чего попытался встать, однако в итоге не смог этого сделать.

"Это произошло 28 декабря. Была на этом выступлении. Вроде обошлось без переломов", — рассказала одна из свидетелей падения артиста.

Мужчину госпитализировали, по предварительной информации, циркачу повезло, и он отделался ушибами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря российская воздушная гимнастка получила серьезнейшие травмы на международных соревнованиях в латвийской Риге.

Во время ее выступления порвался трос, что привело к падению спортсменки с высоты 7-8 метров на маты вместе со снарядом.

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