В РФ 95% бойцов сидят на допинге, – россиянин из UFC

Михаил Морозов Другие виды спорта 17:05, 16.06.2020 Обновлено: 17:33, 16.06.2020

Российский боец UFC с армянскими корнями Арман Царукян заявил, что у его соотечественников не складывается карьера в крупнейшем промоушене в смешанных единоборствах из-за допинга.

"Иногда у российских бойцов не идет в UFC из-за запрещенных препаратов. Если говорить честно, в России 90-95% бойцов сидят на допинге. Как бы мы не хотели это говорить, но это правда. Если соперник на допинге, а ты нет, то ты его не вывезешь, как бы ты не хотел", – рассказал Царукян в интервью на YouTube-канале "Вестник MMA".

Он отметил, что из-за допинга поединки российского промоушна АСА иногда бывают интереснее, чем в UFC.

“Если посмотреть внимательнее, то в АСА иногда бывают бои интереснее, чем в UFC, потому что люди не отключаются. Иной раз смотришь, когда человек после пяти нокдаунов опять встает и дерется. В UFC такого, как мне кажется, уже не увидишь", – подытожил Царукян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о допинге в российском MMA высказывался Федор Емельяненко.

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