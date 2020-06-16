В России 95% сидят на допинге, – боец UFC

Российский боец UFC с армянскими корнями Арман Царукян заявил, что у его соотечественников не складывается карьера в крупнейшем промоушене в смешанных единоборствах из-за допинга.

"Иногда у российских бойцов не идет в UFC из-за запрещенных препаратов. Если говорить честно, в России 90-95% бойцов сидят на допинге. Как бы мы не хотели это говорить, но это правда. Если соперник на допинге, а ты нет, то ты его не вывезешь, как бы ты не хотел", – рассказал Царукян в интервью на YouTube-канале "Вестник MMA".

Он отметил, что из-за допинга поединки российского промоушна АСА иногда бывают интереснее, чем в UFC.

“Если посмотреть внимательнее, то в АСА иногда бывают бои интереснее, чем в UFC, потому что люди не отключаются. Иной раз смотришь, когда человек после пяти нокдаунов опять встает и дерется. В UFC такого, как мне кажется, уже не увидишь", – подытожил Царукян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о допинге в российском MMA высказывался Федор Емельяненко.