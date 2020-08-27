В России 180-килограммовый Пельмень за 6 минут не нокаутировал соперника-"малыша"

Известный российский фрик-боец Василий Камоцкий, известный под прозвищем Пельмень, выиграл кулачный поединок в рамках финала третьего сезона Punch Club против Корнея Тарасова.

Бой привлек внимание любителей из-за габаритов оппонентов. 180-сантиментровый Пельмень весит 180 килограммов, рост и вес Тарасова – 170 сантиметров и 61 килограмм. Несмотря на внушительную разницу, поединок длился шесть минут – Камоцкий так и не нокаутировал соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Камоцкий принял участие в турнире по пощечинам "Каменные лица", где сразился с бразильским бойцом смешанных единоборств Вагнером Мартинсем, известный как Зулузиньо.

41-летний тяжеловес и россиянин, который неоднократно становился чемпионом подобных соревнований, боролись за денежный приз в размере 150 тысяч рублей.

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