В РФ во время пробежки умерла 25-летняя чемпионка: спортивные итоги 20 августа

В России во время тренировки умерла легкоатлетка Маргарита Плавунова, а Всемирная боксерская организация (WBO) вынесла решение по делу Александра Усика.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 20 августа.

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