В РФ боксер устроил смертельную драку: спортивные итоги 28 июля

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:11, 29.07.2020

В России двукратная чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина стала участницей смертельной драки, а Мирча Луческу откровенно высказался о Валерии Лобановском.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные итоги вторника, 28 июля.

Кроме того, ультрас "Динамо" устроили протест против назначения Мирчи Луческу главным тренером команды. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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