"В Раде выспишься": Беленюк в образе Дэдпула всполошил сеть

Знаменитый борец, двукратный чемпион мира, призер ОИ-2016 и нардеп от партии "Слуги народа" Жан Беленюк опубликовал фото, на котором он изображен со своими главными спортивными наградами.

На своей странице в Instagram Жан также поделился философским высказыванием, приправленным иронией.

"Японская мудрость гласит: самурай должен избегать большого количества сакэ, чрезмерной гордости и великой роскоши. И побольше спать", - написал Беленюк.

Пользователи бурно отреагировали на пост олимпийца. Большинство при этом вспомнило о недавнем курьезном инциденте в Верховной Раде, когда спортсмена засняли спящим во время заседания прямо на рабочем месте.

"Выспался?", "Что-то в японской мудрости ничего не сказано про ВР", "Японская мудрость гласит - если опозорился раз, то на следующее утро ты делаешь себе харакири. Видимо вы забыли, что вы депутат, а не спортсмен", "Эх, Жан, побольше спать дома, а не в Верховной Раде!" - пишут в комментариях.

Некоторым поклонникам стиль Беленюка на фото также напомнил персонажа кинокомиксов Дэдпула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Жан Беленюк сделал неожиданное заявление в Instagram, сказав, что чемпионат мира-2019 был последним в его карьере.

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