В программу летней Олимпиады-2024 включили четыре "молодежных" вида спорта

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:56, 8.12.2020 Обновлено: 16:27, 8.12.2020

Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) добавило четыре новых вида спорта в программу летней Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

Как сообщается на официальном сайте МОК, впервые участники будут соревноваться в таких дисциплинах, как брейк-данс, серфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание. Это было сделано для того, чтобы усилить интерес молодежи к Олимпийским играм.

В комитете также договорились о внесении ряда других изменений:

  • впервые количество спортсменов женского и мужского пола будет одинаковым;

  • количество участников Олимпиады будет сокращено до 10,5 тысяч человек;

  • количество соревнований на ОИ будет сокращено до 329.

Больше всего после уменьшения количества участников пострадают тяжелая атлетика и бокс. В случае с первой дисциплиной такое решение было принято из-за исторических проблем с допингом в этом виде спорта и недоверия к тому, как ведет дела Международная федерация тяжелой атлетики (IWF).

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в их городе летом 2021 года.

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