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10 июня • обновлено в 15:32
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В присутствии Конора: украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA

3.4т
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Украинская модель с 13-м размером груди Мила Кузнецова проведет свой дебютный бой по правилам смешанных единоборств в сентябре 2020 года в Таиланде.

"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором", – цитирует слова девушки издание Чемпионат.

Мила Кузнецова

Мила Кузнецова

@mila_kuznetsova10

Организатором боя является российский блогер Максим Мернес, который уже долгое время живет на острове Пхукет. Он рассказал, что хочет сделать почетным гостем поединка звезду MMA Конора МакГрегора.

"Мила проведет показательный бой. Ищем для нее соперницу с похожими параметрами. Сейчас у нас есть три варианта: американка, россиянка и британка. В качестве почетного гостя собираемся пригласить Конора МакГрегора. Шоу планируем на сентябрь. Надеюсь, окончательно определимся с датой в июле. Гонорары участникам шоу заплатим в криптовалюте", – сказал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее между Аскаром Можаровым и Максимом Мернесом возник конфликт, в ходе которого украинец побил россиянина из-за оскорблений в свой адрес.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
MMA
Персона
Конор МакГрегор
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