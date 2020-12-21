В Норвегии двукратного олимпийского чемпиона приговорили к тюрьме

Двукратного олимпийского чемпиона 2010 года по лыжным гонкам Петтера Нортуга приговорили к 7 месяцам тюремного заключения.

Как сообщает издание NRK.no, норвежца признали виновным в нарушении правил дорожного движения, ведении видеосъемки во время управления транспортным средством и хранении наркотиков. 34-летнего экс-спортсмена лишили водительских прав минимум на пять лет. Нортуг согласился с обвинениями и не стал оспаривать решение судьи.

На роликах, которые записывал норвежец, он показывает, как стремительно набирает скорость и обгоняет другие автомобили. Всего было зафиксировано четыре таких случая с его участием. Позже в его доме нашли кокаин.

Сторона обвинения хотела, чтобы Нортуг получил восьмимесячный тюремный срок, а защита настаивала на шести месяцах.

34-летний лыжник завершил карьеру в декабре 2018 года. Кроме триумфального выступления на Олимпиаде-2010 в Ванкувере он является 13-кратным чемпионом мира (рекорд среди мужчин) и двукратным победителем Кубка мира (2009/10, 2012/13).

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад Нортуг заявлял о готовности выступать за сборную России на Олимпийских играх.