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25 декабря • обновлено в 09:07
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В Москве толпой избит боец ММА Дмитрий Кузнецов: спортивные итоги 24 декабря

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В Москве избили бойца ММА Дмитрия Кузнецова, а английский "Вест Хэм" готов выставить на трансфер украинца Андрея Ярмоленко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 24 декабря.

Кроме того, в команде Энтони Джошуа выразили возмущение из-за боя с Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
MMA Усик - Джошуа
Персоны
Энтони Джошуа Александр Усик Андрей Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хэм
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