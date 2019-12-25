В Москве толпой избит боец ММА Дмитрий Кузнецов: спортивные итоги 24 декабря

В Москве избили бойца ММА Дмитрия Кузнецова, а английский "Вест Хэм" готов выставить на трансфер украинца Андрея Ярмоленко.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 24 декабря.

Кроме того, в команде Энтони Джошуа выразили возмущение из-за боя с Александром Усиком. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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